"Прощение будет невозможно": Стас Садальский заговорил о предательстве после выступления Максима Галкина* на свадьбе украинцев

Актёр Садальский назвал предательством выступление Галкина* на свадьбе украинцев

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Стас Садальский в личном Telegram-канале назвал предательством выступление юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) на свадьбе украинцев в Италии.

Фото: youtube.com by канал etvnet kinozal, PDM

Максим Галкин стал ведущим на празднике, которое организовали молодожёны из Украины. Так, комик исполнил несколько песен на украинском языке.

Стас Садальский отметил, что порой боль от предательства бывает настолько сильной, что о прощении не идёт и речи.

"Для некоторых людей — это та черта, которую нельзя переступать. На озере Комо, Украина гуляет на гроши европейских спонсоров, как же весело?!" — написал он.

С критикой в адрес Максима Галкина выступала и актриса Яна Поплавская. Она отметила, что увиденные ею кадры в Сети "вызвали рвотный рефлекс".

Ранее Анастасия Решетова сообщила, что не планирует возвращаться в Россию.