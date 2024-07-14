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Прощание с Анастасией Заворотнюк: дочь о сложном пути и поддержке близких

Анна Заворотнюк о последних днях матери: как они пережили пятигодичную борьбу с раком

1:31
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после продолжительной борьбы с раком головного мозга, который она пыталась побороть более пяти лет. Её дочь Анна до сих пор не оправилась от утраты. Близкие актрисы признаются, что последние годы были особенно трудными как для самой Заворотнюк, так и для их семей. Анастасия проходила курсы химиотерапии и делала вакцины, но, несмотря на все усилия, болезнь оказалась сильнее.

Анна Заворотнюк о последних днях матери: как они пережили пятигодичную борьбу с раком
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Заворотнюк @a.zavorotnyuk

Анна Заворотнюк описала эти годы как "прохождение через ад" и подчеркнула, что не желает никому подобного опыта, но ради матери они справятся. В день смерти матери Анны не было в больничной палате, и она узнала о трагедии по телефону. В своём обращении к покойной матери Анна выразила свою любовь и гордость за неё, отмечая, что всегда будет помнить её счастливой и любящей.

Анна также признала, что смерть принесла матери облегчение от бесконечных страданий. За последние пять лет, особенно в последние годы, актриса сильно страдала. Во время болезни Анастасию поддерживали её близкие и друзья, включая Татьяну Навку, которая одной из первых узнала о болезни и придумала способ скрыть изменения во внешности Заворотнюк от любопытных глаз. Навка рассказала, что предложила использовать паранджу для перевозки Анастасии, чтобы избежать утечки фотографий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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