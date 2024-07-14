Волочкова выступила против критиков Решетовой

Анастасия Волочкова защитила Анастасию Решетову от нападок

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поддержала Анастасию Решетову, которая столкнулась с волной негатива из-за слухов о её связи с супругом певицы Алсу. Балерина неожиданно выступила в защиту модели, которую осуждают многие. Волочкова выразила мнение, что критиковать могут все, но важен вопрос: кто эти люди?

Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Она подчеркнула, что не уважает их мнение и, используя обсценную лексику, объяснила своё отношение к критикам. По её словам, мнения этих людей для неё ничего не значат. Волочкова отметила, что её жизненный принцип — никого не осуждать и жить в своё удовольствие, несмотря на общественное мнение и критику.

Она убеждена, что каждый имеет право на свои поступки и счастье, не обращая внимания на негативное окружение.