"Не планируем": Решетова на фоне скандала с Алсу не собирается возвращаться в Россию

Блогерша и модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в расставании певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, заявила, что в ближайшее время не собирается возвращаться в Москву.
В личном блоге девушка, которая после поездки в Турцию переехала на виллу во Францию, сообщила, что пока не планирует возвращение в российскую столицу.
"Пока домой не планируем. У нас family time. Хорошо в деревне летом, как говорится", — отметила Анастасия Решетова.
Анастасия Решетова оказалась в эпицентре скандала после того, как певица Алсу её слова о неприемлемости общения с женатыми мужчинами назвала враньём. Исполнительница назвала модель "девушкой с низкой социальной ответственностью".
Сама экс-возлюбленная рэпера Тимати никаких комментариев по поводу развода артистки и обрушившегося на неё хейта не даёт.
Ранее невестка певицы Валерии оказалась в больнице.
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