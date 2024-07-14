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"Не планируем": Решетова на фоне скандала с Алсу не собирается возвращаться в Россию

Подозреваемая в разводе Алсу с мужем Решетова не хочет возвращаться в Москву

Шоу-бизнес

Блогерша и модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в расставании певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, заявила, что в ближайшее время не собирается возвращаться в Москву.

Подозреваемая в разводе Алсу с мужем Решетова не хочет возвращаться в Москву
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

В личном блоге девушка, которая после поездки в Турцию переехала на виллу во Францию, сообщила, что пока не планирует возвращение в российскую столицу.

"Пока домой не планируем. У нас family time. Хорошо в деревне летом, как говорится", — отметила Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова оказалась в эпицентре скандала после того, как певица Алсу её слова о неприемлемости общения с женатыми мужчинами назвала враньём. Исполнительница назвала модель "девушкой с низкой социальной ответственностью".

Сама экс-возлюбленная рэпера Тимати никаких комментариев по поводу развода артистки и обрушившегося на неё хейта не даёт.

Ранее невестка певицы Валерии оказалась в больнице.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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