"Не планируем": Решетова на фоне скандала с Алсу не собирается возвращаться в Россию

Подозреваемая в разводе Алсу с мужем Решетова не хочет возвращаться в Москву

Блогерша и модель Анастасия Решетова, которую обвиняют в расставании певицы Алсу с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, заявила, что в ближайшее время не собирается возвращаться в Москву.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм, PDM

В личном блоге девушка, которая после поездки в Турцию переехала на виллу во Францию, сообщила, что пока не планирует возвращение в российскую столицу.

"Пока домой не планируем. У нас family time. Хорошо в деревне летом, как говорится", — отметила Анастасия Решетова.

Анастасия Решетова оказалась в эпицентре скандала после того, как певица Алсу её слова о неприемлемости общения с женатыми мужчинами назвала враньём. Исполнительница назвала модель "девушкой с низкой социальной ответственностью".

Сама экс-возлюбленная рэпера Тимати никаких комментариев по поводу развода артистки и обрушившегося на неё хейта не даёт.

Ранее невестка певицы Валерии оказалась в больнице.