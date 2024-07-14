Невестка Валерии перенесла операцию

Невестка Валерии Лиана Шульгина перенесла операцию и поделилась фото из больницы

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина в личном блоге опубликовала снимок из больницы, на котором запечатлена после наркоза.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм, PDM

Она отметила, что сама до сих пор не верит в то, что решилась на операцию. На представленном поклонникам видеоролике у девушки можно заметить перевязку на руке.

Предполагается, что супруга Арсения Шульгина, младшего сына Валерии, решилась достать титановые пластины после остеосинтеза. Она была вынуждена вставить их после аварии 2019 года.

В декабре 2019 года Арсений Шульгин трижды попадал в ДТП. В одной из аварий участницей стала и его на тот момент возлюбленная Лиана Волкова. Она получила открытый перелом руки.

Ранее итальянская певица изъявила желание поучаствовать в российском телешоу.