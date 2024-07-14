"Это интересно": итальянская певица хочет поучаствовать в российском телешоу

Итальянская певица Марьям Танкреди хочет сняться в российском телешоу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марьям Танкреди в беседе с NEWS.RU назвала интересным предложение поучаствовать в российском телешоу.

Фото: youtube.com by канал Maryam Tancredi, PDM

Она отметила, что могла бы принять участие в каком-нибудь музыкальном конкурсе. При этом итальянская исполнительница была в России в 12-летнем возрасте. Она посещала страну ради съёмок.

Сейчас ей уже 25 лет, и она хотела бы прилететь в Россию в качестве туриста.

Танкреди стала участницей международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". Помимо это она посетила фестиваль искусств "Славянский базар".

Марьям Танкреди является победительницей шоу "The Voice of Italy" 2018 года.

Ранее стал известно, что сменивший пол в США певец Оскар хочет вернуться в Россию.