"Это интересно": итальянская певица хочет поучаствовать в российском телешоу

Певица Марьям Танкреди в беседе с NEWS.RU назвала интересным предложение поучаствовать в российском телешоу.
Она отметила, что могла бы принять участие в каком-нибудь музыкальном конкурсе. При этом итальянская исполнительница была в России в 12-летнем возрасте. Она посещала страну ради съёмок.
Сейчас ей уже 25 лет, и она хотела бы прилететь в Россию в качестве туриста.
Танкреди стала участницей международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". Помимо это она посетила фестиваль искусств "Славянский базар".
Марьям Танкреди является победительницей шоу "The Voice of Italy" 2018 года.
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