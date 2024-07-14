Сменивший пол и оказавшийся на улице в США певец Оскар хочет вернуться в Россию

Ставший бездомный в США певец Оскар хочет вернуться в Россию

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Оскар (настоящее имя – Шамиль Малкандуев), оставшийся в США без крыши над головой и заработка, хочет вернуться в Москву «ради нормальной жизни». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Simoncat67, PDM

Известно, что в настоящее время автор одного хита «Между мной и тобой» проживает на улицах Нью-Йорка. Ему требуется психиатрическая помощь.

Друзья артиста говорят о нездоровой психике музыканта, сгубившего здоровье алкоголем и гормональными препаратами. Сейчас они собирают деньги на его лечение и возможный переезд в Россию.

Малкандуев улетел из России в США в 2019 году, сменил пол и стал Скарлетт. Он работал в такси и пел в баре, однако во время пандемии остался без заработка. Когда он перестал получать помощь от государства, то остался на улице.

Ранее певец Ярослав Сумишевский заговорил о возлюбленной.