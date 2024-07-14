Пугачева не настроена против России: мнение Анатолия Ярмоленко

Анатолий Ярмоленко защитил Аллу Пугачеву от обвинений

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько лет назад Алла Пугачева огорчила своих поклонников, решив переехать в Израиль вместе с мужем. Это решение вызвало негативную реакцию даже у преданных фанатов. Однако некоторые, включая звезду ВИА "Сябры" Анатолия Ярмоленко, не видят в действиях Пугачевой ничего предосудительного.

Фото: https://vk.com/allaprimadonna by ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

По его мнению, Алла Борисовна не настроена негативно к России и россиянам. Артист не верит в рассказы о притеснениях со стороны Пугачевой и считает, что она всегда помогала другим, когда им было сложно. Ярмоленко подчеркнул, что у Пугачевой нет такого отношения, как у других артистов, и что её творчество заслуживает уважения. Он также отметил, что нынешняя жизнь Пугачевой — её право, и призвал к пониманию её чувств.

В последнее время Алле Пугачевой приходится нелегко. Её заметили в Юрмале вместе с помощником и детьми, но без супруга. Поклонники отметили, что она выглядит уставшей и с трудом передвигается, хотя некоторые считают, что для своего возраста она отлично сохранилась.