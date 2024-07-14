Джигурда откровенно рассказал о помощи Волочковой в борьбе с зависимостью

Никита Джигурда пытался спасти Анастасию Волочкову от алкоголизма

Никита Джигурда в интервью на YouTube с Валерией Гай Германикой рассказал о своих попытках спасти Анастасию Волочкову от алкогольной зависимости. Шоумен отметил, что предлагал балерине участие в крупных проектах, но пришел к выводу, что помочь ей невозможно.

Фото: vk.com by Анастасия Волочкова

Джигурда также упомянул, что его обвиняли в том, что он сам спаивал Волочкову, хотя он действительно выпивал с ней после спектаклей, считая это традицией. Актер опроверг слухи о том, что встречался с Волочковой ради привлечения внимания, подчеркнув, что их совместные публичные появления всегда были яркими и привлекали внимание сами по себе.