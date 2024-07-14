"Мы скрываемся": овдовевший Ярослав Сумишевский рассказал про новую возлюбленную

Потерявший жену певец Сумишевский скрывает от публики новую возлюбленную

Певец Ярослав Сумишевский, овдовевший несколько лет назад, в беседе с "МК" признался, что у него есть молодая возлюбленная.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT, PDM

Артист не стал называть имя любимой женщины, которая моложе него десять лет. По его словам, они не хотят раскрывать свой роман. Известно, что новая избранница исполнителя родилась в Краснодаре и тоже занимается музыкой.

6 февраля 2021 года артист вместе с супругой Натальей Бородкиной попал в аварию под Красноярском, через неделю женщина скончалась. У них остался общий сын Мирослав. Также у Сумишевского есть старшая дочь Ксения от первого брака.

О романе певца с неизвестной девушкой стало известно в мае 2023 года. Ярослав не скрывает, что с осторожностью относится к вниманию со стороны противоположного пола из-за своей популярности.

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