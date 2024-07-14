"Пустите прогуляться": Милохин изъявил желание вернуться в Россию

Уехавший из РФ Даня Милохин хочет прогуляться по территории своего детдома

Блогер Даня Милохин в личном блоге признался, что хочет вновь побывать на территории детского дома, в котором провёл несколько лет жизни.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Дани Милохина в Инстаграм, PDM

Он попросил пустить его прогуляться. Свои слова он сопроводил скриншотами здания и территории детдома, сделанными через онлайн-платформу. Милохин отметил, что прожил в учреждении 10 лет, а не был там уже 9 лет.

В этом же детдоме, в котором вырос Милохин, воспитывался и экс-солист "Ласкового мая", певец Юрий Шатунов. Блогер отмечал, что про родителей ему рассказывали воспитательницы — он знает, что отец был алкоголиком, бросившим мать с двумя детьми. Женщина не смогла содержать двух сыновей, поэтому пристроила их в детский дом.

Когда Милохину было 13 лет, их с братом усыновили приёмные родители. Спустя три года блогер улетел учиться в Анапу, а затем переехал в Москву.

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