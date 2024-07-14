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"То ли ещё будет": Дима Билан высказался о создании семьи

Певец Дима Билан не планирует создание семьи из-за неудачного опыта отношений

0:47
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан в беседе с порталом VOICE признался, что у него в жизни был негативный опыт серьёзных отношений.

Певец Дима Билан не планирует создание семьи из-за неудачного опыта отношений
Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ, PDM

Он пояснил, что из-за "кое-каких ситуаций" пока не готов к созданию семьи.

"Бывает разный опыт, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся", — заявил исполнитель.

Он не стал раскрывать подробности, но дал понять, что в будущем всё-таки может обзавестись семьёй. В заключение артист заявил: "То ли ещё будет".

В мае Дима Билан, принявший участие в проекте "Битва экстрасенсов", признался, что на нём висит венец безбрачия.

Ранее модель Ксения Бурда отреагировала на слухи о романе с бывшим мужем Алсу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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