"То ли ещё будет": Дима Билан высказался о создании семьи

Певец Дима Билан не планирует создание семьи из-за неудачного опыта отношений

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан в беседе с порталом VOICE признался, что у него в жизни был негативный опыт серьёзных отношений.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ, PDM

Он пояснил, что из-за "кое-каких ситуаций" пока не готов к созданию семьи.

"Бывает разный опыт, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся", — заявил исполнитель.

Он не стал раскрывать подробности, но дал понять, что в будущем всё-таки может обзавестись семьёй. В заключение артист заявил: "То ли ещё будет".

В мае Дима Билан, принявший участие в проекте "Битва экстрасенсов", признался, что на нём висит венец безбрачия.

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