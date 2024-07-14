"То ли ещё будет": Дима Билан высказался о создании семьи

Певец Дима Билан в беседе с порталом VOICE признался, что у него в жизни был негативный опыт серьёзных отношений.
Он пояснил, что из-за "кое-каких ситуаций" пока не готов к созданию семьи.
"Бывает разный опыт, счастливый и не очень. Вот второй вариант меня коснулся", — заявил исполнитель.
Он не стал раскрывать подробности, но дал понять, что в будущем всё-таки может обзавестись семьёй. В заключение артист заявил: "То ли ещё будет".
В мае Дима Билан, принявший участие в проекте "Битва экстрасенсов", признался, что на нём висит венец безбрачия.
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