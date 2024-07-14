"Я думаю, причины всем видны?": модель Ксения Бурда ответила на слухи о романе с мужем Алсу

Модель Ксения Бурда заявила, что не знакома с экс-супругом Алсу Яном Абрамовым

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Ксения Бурда в личном блоге прокомментировала слухи о том, что у неё был роман с бывшим мужем певицы Алсу, предпринимателем Яном Абрамовым.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ксении Бурды в Инстаграм, PDM

Она отметила, что не знакома лично с бизнесменом, никогда с ним не разговаривала, так что ни о какой интимной связи не может быть и речи.

"Ни разу в жизни! И не существует таких денег в мире, за которые бы начала, это просто невозможно! Я думаю, причины всем видны? Больше не буду комментировать ни в каком ключе. Всем спасибо", — заявила Бурда.

Певица Алсу подала на развод с мужем в конце мая 2024 года после 18 лет брака. В их союзе родились трое детей — дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

В июне артистка дала понять, что слухи о романе бывшего супруга с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Алсу назвала экс-возлюбленную рэпера Тимати "девушкой с низкой социальной ответственностью".

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