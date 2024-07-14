Стало известно, по какому поводу Кейт Миддлтон вновь появится на публике после сообщения о раке

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Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдонского турнира по теннису

0:51
Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом 14 июля. Об этом пишет AP.

Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдонского турнира по теннису
Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года, поэтому по традиции вручает награды победителям Уимблдона в женском и мужском разрядах.

Однако в этом году женский финал между Джасмин Паолини и Барборой Крейчиковой она пропустила по состоянию здоровья.

Кейт Миддлтон лишь один раз появилась на публике после сообщения об онкологии. 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III.

Ранее Олег Майами рассказал о совместной работе с Филиппо Киркоровым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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