Стало известно, по какому поводу Кейт Миддлтон вновь появится на публике после сообщения о раке

Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдонского турнира по теннису

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом 14 июля. Об этом пишет AP.

Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Миддлтон является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 2016 года, поэтому по традиции вручает награды победителям Уимблдона в женском и мужском разрядах.

Однако в этом году женский финал между Джасмин Паолини и Барборой Крейчиковой она пропустила по состоянию здоровья.

Кейт Миддлтон лишь один раз появилась на публике после сообщения об онкологии. 15 июня она присутствовала на параде по случаю дня рождения короля Карла III.

Ранее Олег Майами рассказал о совместной работе с Филиппо Киркоровым.