"Планирую продавать квартиру": Олег Майами ответил на вопрос о стоимости совместной работы с Филиппом Киркоровым

Олег Майами рассказал, что песня "Стирай" не сразу понравилась Филиппу Киркорову

Певец Олег Майами в беседе с VOICE признался, что композиция под названием "Стирай", которую он исполнил вместе с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, не сразу понравилась его коллеге.

Фото: youtube.com by канал Филипп Киркоров, PDM

Музыкант пояснил, что трек был написан в Минске его командой, и хотя писался не под Киркорова, они захотели предложить именно ему стать вторым исполнителем.

"Сначала не зашло, через четыре часа позвонил, говорит: "Чувак, мне подходит, давай врываться". И ворвались", — поделился 33-летний исполнитель.

На вопрос о том, сколько стоила совместная работа с певцом, Олег Майами в шутку заметил, что вынужден продать квартиру.

Ранее бывшая жена рэпера Гуфа рассказала о пластических операциях.