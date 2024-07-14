Анна Шурочкина на VK Fest: как справляться с жизненными проблемами

Певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, на фестивале VK Fest в Москве ответила на вопросы журналистов. Она посоветовала, что пережить трудные времена помогает вера в свои силы и в лучшее будущее.
Звезда отметила, что независимо от проблем, их следует пережить и идти дальше. Певица подчеркнула, что в тяжелые моменты важно не терять веру, так как наши мысли и мышление формируют реальность. Когда кажется, что выхода нет, нужно продолжать верить, что это тоже пройдет и все будет по-другому.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.