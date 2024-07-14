Бывшая жена Гуфа рассказала о пластических операциях

Бывшая жена Гуфа рассказала о пластике груди

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая супруга рэпера Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, Юлия Королёва в личном блоге призналась, что кроме маммопластики, не делала никаких пластических операций.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Королевой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что тщательно работает над своей внешностью — занимается в спортзале и следит за питанием. При этом, многие поклонники уверены, что не обошлось без пластики лица. Однако молодая мама опровергает любые слухи.

Юлия Королёва заявила, что не смогла бы простить измену любимому человеку, так как ценит свою молодость, красоту и своё время. Она отметила, что склонна к верности, поэтому рассматривает только долгосрочные отношения.

Блогерша воспитывает дочь Тину от рэп-исполнителя Гуфа, с которым официально развелась в октябре прошлого года.

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