"Что такое быть женой фотографа": Катерина Шпица показала снимки, сделанные мужем

Актриса Катерина Шпица показала фигуру в бикини на фото, сделанных супругом

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Шпица в личном блоге опубликовала фотографии, сделанные супругом Русланом Пановым два месяца назад в "тайном отпуске".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Шпицы в Инстаграм, PDM

На снимках она запечатлена в изумрудного цвета бикини на живописном пляже. Актриса отказалась от макияжа, а волосы оставила распущенными.

В подписи к публикации Катерина Шпица призналась, что получает снимки от мужа-фотографа лишь два раза в год, так как у него много заказов.

"Вот что такое — быть женой фотографа? Это иметь фотографии "из-под пера" мужа — раза 2 в год", — призналась артистка.

Катерина Шпица уже три года состоит в браке с Русланом Пановым, у них нет общих детей. Актриса воспитывает 12-летнего сына Германа, появившегося в союзе с каскадёром Константином Адаевым.

Ранее Нино Нинидзе рассекретила роман с музыкантом.