"Что такое быть женой фотографа": Катерина Шпица показала снимки, сделанные мужем

Актриса Катерина Шпица в личном блоге опубликовала фотографии, сделанные супругом Русланом Пановым два месяца назад в "тайном отпуске".
На снимках она запечатлена в изумрудного цвета бикини на живописном пляже. Актриса отказалась от макияжа, а волосы оставила распущенными.
В подписи к публикации Катерина Шпица призналась, что получает снимки от мужа-фотографа лишь два раза в год, так как у него много заказов.
"Вот что такое — быть женой фотографа? Это иметь фотографии "из-под пера" мужа — раза 2 в год", — призналась артистка.
Катерина Шпица уже три года состоит в браке с Русланом Пановым, у них нет общих детей. Актриса воспитывает 12-летнего сына Германа, появившегося в союзе с каскадёром Константином Адаевым.
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