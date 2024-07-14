Бывшая возлюбленная Максима Виторгана раскрыла нового избранника

Нино Нинидзе рассекретила роман с Алексеем Лысаковым в честь своего 33-летия

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Нино Нинидзе в честь своего 33-летия поделилась в блоге фотографиями с близкими людьми и рассказала о романе с музыкантом Алексеем Лысаковым, выступающим под псевдонимом Eto Leon.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Eto Leon в Инстаграм, PDM

Артистка опубликовала архивное фото из детства, на котором запечатлена вместе с мамой. Также она снялась вместе с 8-летним сыном Сашей на американских горках. Несколько фотографий были вместе с возлюбленным.

Оказалось, что ещё в 2022 году Нино Нинидзе и Алексей Лысаков выпустили совместный трек "Бремя", но об их романе стало известно только сейчас.

Актриса, которая призналась, что прошло то время, когда она была невнимательна и не уверена в себе, показала и роскошное кольцо на безымянном пальце.

Единственного сына Нинидзе родила от актёра и режиссёра Кирила Плетнева, также она состояла в отношениях с бывшим мужем журналистки Ксении Собчак, актёром Максимом Виторганом.

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