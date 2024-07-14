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У Тимати угнали дорогую машину в центре столицы: рэпер шокирован работой правоохранителей

Тимати рассказал, что у него украли дорогую машину в центре Москвы

1:18
Шоу-бизнес

Тимати рассказал, что его машины привлекают внимание грабителей и недавно у него угнали автомобиль. Правда преступников поймали очень быстро благодаря эффективной работе правоохранительных органов и системе "Поток".

Тимати рассказал, что у него украли дорогую машину в центре Москвы
Фото: YouTube канал JETCAR by Скриншот видео YouTube канала JETCAR, PDM

"У меня несколько месяцев назад, в начале сезона, угнали машину. Как только я обратился в органы, в течение часа ее нашли. Ушел ровно час, чтобы по системе все проверить куда ушла машина. Произошло задержание, вернули в целостности и сохранности", — рассказал Тимати.

Артиста поразило, насколько быстро сработали правоохранительные органы. Кража была раскрыта буквально в течение часа. Он отмечает, что ему попросту не верят, что угонщиков удалось найти так скоро.

"Всем дорожным службам огромное спасибо! Спасибо за внедрение системы "Поток". Реально час! Кому рассказываю, никто не верит", — делится он.

Действительно, в автопарке звезды много интересных экземпляров. Не так давно он приобрёл раритетный Rolls-Royce Corniche 1986 года, о чём рассказал в своём блоге. Артист с удовольствием вкладывает средства в восстановление старинных моделей.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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