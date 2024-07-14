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SHAMAN в юбке: исполнительница хита "Матушка-земля" назвала странным сравнение её с Ярославом Дроновым

Татьяна Куртукова, спевшая хит "Матушка-земля", пока не готова к дуэту с SHAMANом

1:42
Шоу-бизнес

Татьяна Куртукова с детства увлекалась музыкой и тяготела к фольклору. Уже в 15 лет Татьяна выигрывала международные конкурсы. Однако настоящую популярность ей принесла именно песня "Матушка", которая в прошлом году стала хитом.

Татьяна Куртукова, спевшая хит "Матушка-земля", пока не готова к дуэту с SHAMANом
Фото: YouTube канал Татьяна Куртукова by Скриншот видео YouTube канала Татьяна Куртукова, PDM

Андрей Малахов одним из первых обратил внимание на творчество Татьяны и пригласил её в свою программу "Песни от всей души". За выступлением Куртуковой в студии наблюдал и Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Они обменялись комплиментами, но тогда никто и подумать не мог, что их начнут сравнивать и даже считать конкурентами.

Сейчас у Татьяны на "Яндекс. Музыке" более пяти миллионов слушателей в месяц, в то время как у Ярослава — 2,3 миллиона. Из-за этого Куртукову даже начали называть "SHAMANом в юбке", имея в виду их сходство в патриотической направленности творчества и в том, что они оба в одночасье стали знаменитыми после долгих лет работы.

Татьяна считает Ярослава прекрасным исполнителем и автором, но подчёркивает, что ставить их в один ряд странно из-за разницы в мужской и женской энергетике.

"Популярно даже не сравнение, а отсылка к творчеству SHAMAN, потому что это такая патриотическая направленность. Это нормально. Тем не менее, мы абсолютно разные артисты и подача в патриотике у нас совершенно разная", — поделилась певица.

Несмотря на это, интервьюеры намекают, что дуэт таких сильных вокалистов был бы успешным, на что Татьяна уклончиво отвечает:

"Время покажет".

Татьяна Куртукова - Матушка Земля, белая берёзонька
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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