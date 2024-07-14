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Побит рекорд квантового превосходства

Новейший квантовый компьютер побил рекорд квантового превосходства

3:56
Шоу-бизнес

Недавно был установлен новый мировой рекорд в области квантовых вычислений: компьютер H2-1, разработанный компанией Quantinuum, превзошел знаменитую машину Sycamore от Google в сто раз. Это событие знаменует собой важный шаг вперед в мире квантовых технологий и открывает новые захватывающие возможности.

Новейший квантовый компьютер побил рекорд квантового превосходства
Фото: Flickr by IBM Research, CC BY-ND 2.0

Квантовые компьютеры представляют собой революционный прорыв в области информационных технологий. В отличие от классических компьютеров, которые обрабатывают информацию последовательно с помощью бит (0 или 1), квантовые компьютеры используют принципы квантовой механики. Основой для них служат кубиты, способные существовать одновременно в нескольких состояниях.

Это становится возможным благодаря суперпозиции и запутанности — фундаментальным принципам квантовой механики. Суперпозиция позволяет кубитам быть одновременно 0 и 1, в то время как запутанность создает связь между кубитами, так что изменение состояния одного из них мгновенно влияет на состояние другого, независимо от расстояния между ними.

Такие уникальные возможности дают квантовым компьютерам огромное преимущество перед традиционными машинами. Они способны решать сложные задачи и выполнять вычисления за считанные секунды, в то время как у суперкомпьютеров на такие же операции ушли бы тысячи лет.

Понятие "квантовое превосходство" означает, что квантовый компьютер способен выполнить задачу быстрее, чем самый мощный классический суперкомпьютер. Ключом к достижению такого превосходства является использование большого количества кубитов.

Однако, несмотря на свою мощь, кубиты склонны к ошибкам из-за сложных принципов квантовой механики, которые ими управляют. Чем больше кубитов, тем больше информации может обрабатывать квантовый компьютер одновременно, но также возрастает и риск ошибок. Поэтому для полной реализации потенциала квантовых компьютеров необходимо создать более стабильные кубиты, способные исправлять ошибки.

Другими словами, практическое применение квантовых вычислений в повседневной жизни требует создания систем, которые не только обладают большим количеством кубитов, но и являются надежными и устойчивыми к ошибкам.

Исследователи из компании Quantinuum недавно достигли впечатляющих результатов, используя компьютер H2-1 с 56 кубитами. Они провели эксперименты по оценке производительности машины, измерив качество ее результатов с помощью линейного показателя перекрестной энтропии (XEB). Показатель составил примерно 0,35, что свидетельствует о безошибочности 35 % результатов — значительный скачок по сравнению с показателем 0,002, достигнутым машиной Sycamore от Google в 2019 году.

Этот прорыв демонстрирует исключительную точность компьютера H2-1, который потребляет в 30 000 раз меньше энергии, чем его предшественники. Это важный шаг к созданию универсальных и надежных квантовых компьютеров. Директор по продукции Quantinuum Ильяс Хан выразил свое удовлетворение, отметив, что этот успех является кульминацией многолетних исследований и инвестиций.

Результаты экспериментов имеют далекоидущие последствия, открывая путь к практическому применению квантовых вычислений в различных областях, от моделирования материалов до передовой криптографии. По мере развития этой технологии перспективы использования квантовых компьютеров становятся все более реальными, предвещая новую эру инноваций и технологических открытий.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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