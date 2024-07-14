Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд прекратил дело против актёра Алека Болдуина
Почему в Dragon Age: The Veilguard не будет магии крови?
Новейшие антивозрастные вакцины могут использоваться в лечении рака и Альцгеймера
Милош Бикович хочет заняться видеоиграми
Самые яркие и интересные регионы России: 10 мест, которые нужно увидеть
Почему пользователи недовольны последними играми в Apple Arcade
Эксперты назвали наиболее экономичную версию Toyota Camry по затратам на обслуживание
Необычный рецепт омлета, который покорит любого
Добровольное и обязательное страхование ответственности
Жена Влада А4 ёмко охарактеризовала жизнь после рождения ребёнка: описывает всех

Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка

0:47
Шоу-бизнес

Юлия Годунова, супруга блогера Влада Бумаги, на фестивале VK Fest поделилась своими впечатлениями о переменах в их жизни после рождения ребенка.

Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Она заявила, что рождение дочери кардинально изменило их жизнь, разделив ее на "до" и "после". Годунова считает это описание идеальным для всех пар, которые становятся родителями. По ее мнению, такое событие неизбежно приводит к значительным изменениям в любой семье, сообщает News.Ru.

Юлия и Влад стали родителями 8 мая этого года, назвав свою дочь Оливией. В социальных сетях Юлия сообщила, что вес новорожденной составил четыре килограмма, а рост — 55 сантиметров.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Самые яркие и интересные регионы России: 10 мест, которые нужно увидеть
Почему пользователи недовольны последними играми в Apple Arcade
Эксперты назвали наиболее экономичную версию Toyota Camry по затратам на обслуживание
Необычный рецепт омлета, который покорит любого
Добровольное и обязательное страхование ответственности
Трамп получил ранение при стрельбе в Пенсильвании, свидетеля "убрали"
Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка
"Газпром" сообщил о количестве транзита газа через Украину для Европы
Как сделать волосы гладкими и блестящими: борьба с секущимися кончиками
Норвежские каменные круги оказались огромным кладбищем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников