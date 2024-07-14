Жена Влада А4 ёмко охарактеризовала жизнь после рождения ребёнка: описывает всех

Юлия Годунова рассказала об изменениях в жизни после рождения ребёнка

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Годунова, супруга блогера Влада Бумаги, на фестивале VK Fest поделилась своими впечатлениями о переменах в их жизни после рождения ребенка.

Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, PDM

Она заявила, что рождение дочери кардинально изменило их жизнь, разделив ее на "до" и "после". Годунова считает это описание идеальным для всех пар, которые становятся родителями. По ее мнению, такое событие неизбежно приводит к значительным изменениям в любой семье, сообщает News.Ru.

Юлия и Влад стали родителями 8 мая этого года, назвав свою дочь Оливией. В социальных сетях Юлия сообщила, что вес новорожденной составил четыре килограмма, а рост — 55 сантиметров.