Жена Влада А4 ёмко охарактеризовала жизнь после рождения ребёнка: описывает всех

Юлия Годунова, супруга блогера Влада Бумаги, на фестивале VK Fest поделилась своими впечатлениями о переменах в их жизни после рождения ребенка.
Она заявила, что рождение дочери кардинально изменило их жизнь, разделив ее на "до" и "после". Годунова считает это описание идеальным для всех пар, которые становятся родителями. По ее мнению, такое событие неизбежно приводит к значительным изменениям в любой семье, сообщает News.Ru.
Юлия и Влад стали родителями 8 мая этого года, назвав свою дочь Оливией. В социальных сетях Юлия сообщила, что вес новорожденной составил четыре килограмма, а рост — 55 сантиметров.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.