Никита Джигурда заявил, что старался помочь Анастасии Волочковой справиться с алкоголизмом, но при этом сам часто выпивал с ней за компанию.
Он отметил, что Волочкова никогда не была его близким другом, но он пытался предложить ей серьезные проекты, которые не увенчались успехом. Джигурда подчеркнул, что, несмотря на обвинения в алкоголизме, Волочкова много времени уделяет балету.
Актер также отметил, что Волочкова выдержала трудности, которые другие женщины могли бы не вынести, и что его супруга не ревнует его к ней.
Напомним, в 2022 году Джигурда и Волочкова оказались в центре скандала из-за откровенного видеоролика, что вызвало негативную реакцию со стороны балерины.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.