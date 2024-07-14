Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анна Семенович хотела бы посмотреть продолжение "Служебного романа"
Таиланд лидирует по числу происшествий с туристами из России в 2024 году
В Китае реализован проект по торговле поглотителями углерода из тропических лесов
Эксперты ответили, можно ли сажать тыкву и кабачки на одной грядке
Китайские космонавны прикрыли собственный комплекс от обломков росийского аппарата
Чтoбы пoлyчить ypoжaй кабкачков, нужно пpaвильнo выбpaть пoдкopмки
Стало известно, как избавиться от слизней на участке
Как радиоактивные чипы помогают защищать носорогов от браконьеров
Дорогие шампуни против дешёвых: стоит ли переплачивать
Джигурда пытался помочь Волочковой победить алкоголизм: в итоге выпивали вместе

Джигурда рассказал о борьбе Волочковой с алкоголизмом

0:48
Шоу-бизнес

Никита Джигурда заявил, что старался помочь Анастасии Волочковой справиться с алкоголизмом, но при этом сам часто выпивал с ней за компанию.

Джигурда рассказал о борьбе Волочковой с алкоголизмом
Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что Волочкова никогда не была его близким другом, но он пытался предложить ей серьезные проекты, которые не увенчались успехом. Джигурда подчеркнул, что, несмотря на обвинения в алкоголизме, Волочкова много времени уделяет балету.

Актер также отметил, что Волочкова выдержала трудности, которые другие женщины могли бы не вынести, и что его супруга не ревнует его к ней.

Напомним, в 2022 году Джигурда и Волочкова оказались в центре скандала из-за откровенного видеоролика, что вызвало негативную реакцию со стороны балерины.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Чтoбы пoлyчить ypoжaй кабкачков, нужно пpaвильнo выбpaть пoдкopмки
Как радиоактивные чипы помогают защищать носорогов от браконьеров
Стало известно, как избавиться от слизней на участке
Дорогие шампуни против дешёвых: стоит ли переплачивать
Джигурда рассказал о борьбе Волочковой с алкоголизмом
Молочная сыворотка и йод cпacут oгуpцы oт бoлeзнeй и повысят урожай
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid подешевел на 350 000 рублей в России
Права страхователя и страховщика при страховании ответственности
Сравнение RTX 3050: 6 ГБ vs 8 ГБ — анализ производительности
Сборы мультфильма "Три богатыря. Ни дня без подвига" превысили 200 миллионов рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников