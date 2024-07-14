Джигурда пытался помочь Волочковой победить алкоголизм: в итоге выпивали вместе

Джигурда рассказал о борьбе Волочковой с алкоголизмом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Джигурда заявил, что старался помочь Анастасии Волочковой справиться с алкоголизмом, но при этом сам часто выпивал с ней за компанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что Волочкова никогда не была его близким другом, но он пытался предложить ей серьезные проекты, которые не увенчались успехом. Джигурда подчеркнул, что, несмотря на обвинения в алкоголизме, Волочкова много времени уделяет балету.

Актер также отметил, что Волочкова выдержала трудности, которые другие женщины могли бы не вынести, и что его супруга не ревнует его к ней.

Напомним, в 2022 году Джигурда и Волочкова оказались в центре скандала из-за откровенного видеоролика, что вызвало негативную реакцию со стороны балерины.