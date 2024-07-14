Гарик Харламов наступил на те же грабли с новой женой: Катерина Ковальчук поцеловалась с Никитой Кологривым

Новая жена Харламова рискует повторить судьбу Кристины Асмус

Комик Гарик Харламов неоднократно высмеивал актера Никиту Кологривого в своих шоу. Теперь жена Харламова, Катерина Ковальчук, снялась в романтической сцене с Кологривым, вызвав волну обсуждений среди поклонников.

Фото: Openverse by Forbes, CC BY 3.0

В фильме "Любовь зла" Ковальчук и Кологривый исполнили главные роли, и в трейлере можно увидеть их страстный поцелуй. Хотя поцелуй был частью постановки, репутация Кологривого вызывает опасения. Ранее ходили слухи о его романе с Агатой Муцениеце.

Сравнивая с предыдущим браком Харламова с Кристиной Асмус, который распался из-за откровенных сцен в фильме "Текст", поклонники выражают беспокойство за новый союз комика. Комментарии поклонников отражают их тревогу и предостережения Харламову относительно его новой жены и ее совместных съемок с Кологривым.