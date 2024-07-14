Уехавший из России и осудивший СВО шоумен Максим Галкин* продолжает зарабатывать за границей. На этот раз муж Аллы Пугачевой выступил на свадьбе у состоятельных украинцев, исполнив несколько песен на украинском языке и выступив с шутками.
Торжество прошло на берегу итальянского озера Комо, где свадьба состоялась на территории роскошного особняка, украшенного цветами. Мероприятие было организовано с большим размахом, гости наслаждались живой музыкой, изысканными блюдами и великолепными видами.
Галкин* появился на торжестве в элегантном наряде: черных брюках, пиджаке и белой футболке. Его выступление вызвало восторг у собравшихся, он сумел создать веселую и непринужденную атмосферу, шутя и общаясь с гостями.
*признан иноагентом на территории РФ
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.