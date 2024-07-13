Воссоединение Machine Gun Kelly и Меган Фокс: как пара наладила отношения

Machine Gun Kelly и Меган Фокс снова вместе после расставания

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Machine Gun Kelly и актриса Меган Фокс воссоединились после расставания, об этом сообщает Radar Online. Источник издания рассказал, что музыкант значительно сократил количество вечеринок и употребление алкоголя, а также перестал вести себя ревниво и контролирующе, что было его главной проблемой. Они пробовали жить раздельно, но поняли, что слишком скучают друг по другу, чтобы идти разными путями, и наладили отношения.

Фото: flickr.com by Michael Vlasaty, CC BY 2.0

Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022 года, однако спустя год пара оказалась на грани разрыва из-за подозрений в измене рэпера с гитаристкой Софи Ллойд. Актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него.

В июне 2023 года знаменитости помирились, и Меган снова надела помолвочное кольцо. Однако в марте 2024 года она заявила о расторжении помолвки с возлюбленным.