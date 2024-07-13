Джонни Депп и его русская спутница Юлия: новые подробности

Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Долгое время ходили слухи о том, что Джонни Деппу, пережившему тяжелый бракоразводный процесс с Эмбер Херд, помогала русская девушка. В 2022 году актера заметили на концерте Джеффа Бека в Праге с эффектной блондинкой по имени Юлия.

Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy, CC BY-SA 4.0

Недавно их снова увидели вместе на вертолетной площадке в США. Юлия шла рядом с Джонни, держа его под руку, а он улыбался и гладил ее по волосам.

О самой Юлии известно немного, предположительно, она владелица салона красоты в Чехии. Неизвестно, сколько длится их роман и где они познакомились.