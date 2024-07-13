Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джонни Деппа снова заметили с Юлией: тайна русской избранницы актера
Как сэкономить на ремонте автомобиля: советы экспертов
Диетологи рассказали, как рассчитать идеальную порцию салата
Врач-косметолог Афанасьева: 5 привычек перед сном для сияющей кожи
Страны, где снижается рождаемость и растёт число пенсионеров
Можно ли похудеть с помощью авокадо?
Текстиль vs кожа: что выбрать для уюта в вашем доме
Новое обновление Windows 10: что нужно знать
Какая температура на улице опасна для работы в саду и на огороде
Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий

Полина Гагарина собрала 62 000 зрителей на стадионе в Лужниках и исполнила мечту

1:00
Шоу-бизнес

Полина Гагарина стала первой певицей, собравшей стадион в Лужниках, где присутствовало 62 000 человек. В грандиозном шоу были представлены темы четырех стихий — воздуха, огня, воды и земли, каждая из которых сопровождалась спецэффектами. Программа отражала четыре периода в жизни человека: детство, юность, взросление и расцвет.

Полина Гагарина собрала 62 000 зрителей на стадионе в Лужниках и исполнила мечту
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

На пресс-конференции Гагарина объяснила, что все действия на сцене представляли собой пятый элемент, объединяющий все стихии. 5 Канал сообщил, что концерт был благотворительным и не служил мероприятием для заработка, целью было устроить феерическое шоу для поклонников.

Певица Зара отметила, что вера и трудолюбие помогли Гагариной в исполнении заветной мечты. Она подчеркнула, что несмотря на популярность и статус, Гагарина умеет мечтать и ставить перед собой высокие цели, достигая их.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Можно ли обрезать яблоню в июле: секреты летней обрезки

Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.

Эксперты ответили, можно ли обрезать яблоню в июле
4 важных момента для моркови, которые нельзя упускать в июле
Июльские хитрости для получения сочной и сахаристой моркови
Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней
Топ-3 породы собак, которые никогда не предадут вас
Ракеты "Калибр" запускают корабли ВМФ РФ из акватории Каспийского моря Дмитрий Плотников Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова
Секреты опытных дачников: как уничтожить сорняки быстро и навсегда
Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Продлеваем сезон: как заставить огурцы плодоносить до морозов
Последние материалы
Российские туристы рассказали о недостатках отдыха в Казахстане
Лучший рецепт тушёных кабачков
Обезжиренные продукты опасны для здоровья
Понятие страховой ответственности
Признаки плохого салона красоты: как не ошибиться с выбором
Когда можно игнорировать дорожную разметку: разъяснения от ГАИ
Идеальное путешествие по Абхазии: советы опытного туриста
Мастер спорта рассказал, как тренироваться летом
В каких странах число миллионеров растёт самыми быстрыми темпами?
Ветеринары объяснили, почему кошке нельзя покупать самый дешевый корм
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников