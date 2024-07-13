Благотворительный концерт Полины Гагариной в Лужниках: триумфальное шоу четырех стихий

Полина Гагарина стала первой певицей, собравшей стадион в Лужниках, где присутствовало 62 000 человек. В грандиозном шоу были представлены темы четырех стихий — воздуха, огня, воды и земли, каждая из которых сопровождалась спецэффектами. Программа отражала четыре периода в жизни человека: детство, юность, взросление и расцвет.
На пресс-конференции Гагарина объяснила, что все действия на сцене представляли собой пятый элемент, объединяющий все стихии. 5 Канал сообщил, что концерт был благотворительным и не служил мероприятием для заработка, целью было устроить феерическое шоу для поклонников.
Певица Зара отметила, что вера и трудолюбие помогли Гагариной в исполнении заветной мечты. Она подчеркнула, что несмотря на популярность и статус, Гагарина умеет мечтать и ставить перед собой высокие цели, достигая их.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.