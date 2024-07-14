Певица Согдиана подала на развод с третьим супругом после шести лет брака

Третий брак выпускницы "Фабрики звёзд" певицы Согдиана распался, как и предыдущие два.
Выпускница "Фабрики звезд-6" Оксана Нечитайло (настоящее имя певицы Согдианы) держит свою личную жизнь в тайне. Она мало посвящала публику в свои отношения с третьим мужем.
Принцип "счастье любит тишину", однако, не помог звезде сохранить супружеский союз, который продлился шесть лет.
Дело о расторжении брака певицы и Максима Жернового было зарегистрировано в суде Москвы 10 июля. Мужу и жене дали месяц на примирение, однако это лишь простая формальность.
Певица никак не комментирует ситуацию.
У Согдианы трое детей. 16-летний Арджуан от бизнесмена Рамома Говиндома. 13-летний Микаил от олигарха Башира Куштова и 4-летний Лев от Максима Жернового.
Ранее сообщалось, что певица Алсу улетела на элитный курорт на фоне своего скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.