Певица Согдиана подала на развод с третьим супругом после шести лет брака

Певица Согдиана расстаётся с третьим мужем

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Третий брак выпускницы "Фабрики звёзд" певицы Согдиана распался, как и предыдущие два.

Фото: https://vk.com/sogdianamusic by ВК-аккаунт певицы Согдианы is licensed under public doman

Выпускница "Фабрики звезд-6" Оксана Нечитайло (настоящее имя певицы Согдианы) держит свою личную жизнь в тайне. Она мало посвящала публику в свои отношения с третьим мужем.

Принцип "счастье любит тишину", однако, не помог звезде сохранить супружеский союз, который продлился шесть лет.

Дело о расторжении брака певицы и Максима Жернового было зарегистрировано в суде Москвы 10 июля. Мужу и жене дали месяц на примирение, однако это лишь простая формальность.

Певица никак не комментирует ситуацию.

У Согдианы трое детей. 16-летний Арджуан от бизнесмена Рамома Говиндома. 13-летний Микаил от олигарха Башира Куштова и 4-летний Лев от Максима Жернового.

Ранее сообщалось, что певица Алсу улетела на элитный курорт на фоне своего скандального развода с бизнесменом Яном Абрамовым.