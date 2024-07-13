Похожая на ангела златовласая дочка певицы Максим запела: "Голос как у мамы прекрасный"

Дочка певицы Максим исполнила трогательную песню

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Девятилетняя дочка певицы Максим Мария продемонстрировала свои вокальные данные.

Фото: https://www.instagram.com/maksimartist by Инстаграм певицы Максим is licensed under public doman

Наследница певицы Максим запела. Песня полилась из души девочки, когда она проплывала на воздушном шаре по воздуху на высоте птичьего полёта.

Златовласая малышка, похожая на ангела, выбрала для исполнения трогательную песню из фильма "Гостья из будущего" "Прекрасное далёко".

Кадры с пением дочки появились в "Инстаграме"* певицы Максим.

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" были очарованы таким контентом.

"Голос как у мамы прекрасный"; "Какая красивая девочка"; "Сколько же светлого и красивого в Машеньке, ангелочек", — писали фолловеры под постом певицы.

Марина Абросимова, известная под псевдонимом Максим, воспитывает двух детей: Александру 2009 года рождения и Машу 2014 года рождения. Старшая дочь родилась от звукорежиссера Алексея Луговцова, а отцом младшей является бизнесмен Антон Петров.

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