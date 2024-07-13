Певица Юлия Ковальчук заявила, что выглядит гораздо моложе своего возраста

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук объяснила, насколько ей непросто сохранять молодость.
41-летняя Юлия Ковальчук рассказала, что задалась вопросом, на какой возраст она выглядит. Дочка певицы заявила, что её маме 14 лет, а родительница звезды дала своей дочке чуть больше тридцати лет.
"В душе я тоже ощущаю себя какой-то очень лёгкой, в чем-то экстремальной девчонкой лет 32", — написала Юлия под фото.
Она отметила, что прикладывает немалые усилия, что того, чтобы отражение в зеркале ей нравилось.
"С годами держать себя в форме все труднее и труднее, хотя очень помогают доченьки — ни минуты покоя", — объяснила супруга певца Алексея Чумакова.
Не все подписчики доброжелательно отнеслись к стремлению певицы остановить бег времени. Они посоветовали ей научиться принимать свой возраст.
"Молодящиеся женщины вызывают жалость", — выразили своё мнение фолловеры.
Другие подписчики похвалили певицу за то, что держит себя в отличной физической форме.
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Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.