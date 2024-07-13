Певица Юлия Ковальчук заявила, что выглядит гораздо моложе своего возраста

Юлию Ковальчук раскритиковали за попытки сбавить себе возраст

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук объяснила, насколько ей непросто сохранять молодость.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman

41-летняя Юлия Ковальчук рассказала, что задалась вопросом, на какой возраст она выглядит. Дочка певицы заявила, что её маме 14 лет, а родительница звезды дала своей дочке чуть больше тридцати лет.

"В душе я тоже ощущаю себя какой-то очень лёгкой, в чем-то экстремальной девчонкой лет 32", — написала Юлия под фото.

Она отметила, что прикладывает немалые усилия, что того, чтобы отражение в зеркале ей нравилось.

"С годами держать себя в форме все труднее и труднее, хотя очень помогают доченьки — ни минуты покоя", — объяснила супруга певца Алексея Чумакова.

Не все подписчики доброжелательно отнеслись к стремлению певицы остановить бег времени. Они посоветовали ей научиться принимать свой возраст.

"Молодящиеся женщины вызывают жалость", — выразили своё мнение фолловеры.

Другие подписчики похвалили певицу за то, что держит себя в отличной физической форме.

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