Юмористка Елена Воробей отправилась в путешествие на яхте "Небздящий"

Елена Воробей отправилась в путешествие на яхте со странным названием

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Аншлага" Елена Воробей выбрала для отдыха плавательное судно с не совсем приличным названием.

Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena by Инстаграм Елены Воробей is licensed under public doman

Елена Воробей поделилась в "Инстаграме"* контентом с отдыха. Юмористка опубликовала фото рядом с яхтой под необычным названием "Небздящий".

"Без алых ветрил, на бочине лежащий… Что ж, и я на Ассоль, мне подойдёт "Небздящий". Ищу капитана этого ботика, может нам по пути?" — написала Елена под снимком.

Артистка объяснила, что нашла это чудо на Пироговском водохранилище.

Подписчиков удивил такой необычный нейминг.

"Как корабль назовёшь, как говорится"; "Небздящий, то есть смелый"; "Это же надо умудриться так назвать", — писали фолловеры под постом Воробей.

Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия на яхте.

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