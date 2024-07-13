Юмористка Елена Воробей отправилась в путешествие на яхте "Небздящий"

Звезда "Аншлага" Елена Воробей выбрала для отдыха плавательное судно с не совсем приличным названием.
Елена Воробей поделилась в "Инстаграме"* контентом с отдыха. Юмористка опубликовала фото рядом с яхтой под необычным названием "Небздящий".
"Без алых ветрил, на бочине лежащий… Что ж, и я на Ассоль, мне подойдёт "Небздящий". Ищу капитана этого ботика, может нам по пути?" — написала Елена под снимком.
Артистка объяснила, что нашла это чудо на Пироговском водохранилище.
Подписчиков удивил такой необычный нейминг.
"Как корабль назовёшь, как говорится";
"Небздящий, то есть смелый";
"Это же надо умудриться так назвать", — писали фолловеры под постом Воробей.
Ранее молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об интересной точке своего захватывающего семейного путешествия на яхте.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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