Алена Водонаева и экстрасенс Влад Череватый провели ритуал на кладбище

Телеведущая и участница "Дом-2" Алена Водонаева приняла участие в ведьмовском ритуале на кладбище вместе с экстрасенсом Владом Череватым. Ритуал был направлен на вызов "демона Толика". В сеть попало видео с места событий, на котором Водонаева и Череватый стоят у одной из могил.
Водонаева большую часть ролика молча наблюдает, в то время как Череватый делает движения руками и что-то говорит, но из-за качества съемки его речь невозможно разобрать. Никакой паранормальной активности на видео не зафиксировано.
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