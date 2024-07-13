Алена Водонаева и экстрасенс Влад Череватый провели ритуал на кладбище

Алена Водонаева приняла участие в ведьмовском ритуале на кладбище

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и участница "Дом-2" Алена Водонаева приняла участие в ведьмовском ритуале на кладбище вместе с экстрасенсом Владом Череватым. Ритуал был направлен на вызов "демона Толика". В сеть попало видео с места событий, на котором Водонаева и Череватый стоят у одной из могил.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Алёны Водонаевой

Водонаева большую часть ролика молча наблюдает, в то время как Череватый делает движения руками и что-то говорит, но из-за качества съемки его речь невозможно разобрать. Никакой паранормальной активности на видео не зафиксировано.