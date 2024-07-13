Депутат Алексей Журавлев просит признать Аллу Пугачеву иноагентом

Александр Добронравов: народ видит позиции звезд шоу-бизнеса по поводу Пугачёвой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. Певец и композитор Александр Добронравов уже высказался на эту тему на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аллы Пугачёвой @alla_ofrey

Он отметил, что народ сам прекрасно видит, какую позицию занимают звезды шоу-бизнеса. На концерте "Золотой хит" в Летнем амфитеатре Добронравов в беседе с журналистами добавил, что российский народ умеет многое прощать и не стоит делать лишних шагов, так как люди сами все понимают и чувствуют.