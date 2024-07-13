Депутат Алексей Журавлев просит признать Аллу Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев направил запрос главе Минюста Константину Чуйченко с просьбой признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. Певец и композитор Александр Добронравов уже высказался на эту тему на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Он отметил, что народ сам прекрасно видит, какую позицию занимают звезды шоу-бизнеса. На концерте "Золотой хит" в Летнем амфитеатре Добронравов в беседе с журналистами добавил, что российский народ умеет многое прощать и не стоит делать лишних шагов, так как люди сами все понимают и чувствуют.
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