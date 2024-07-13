Карьера Владимира Сычева: 134 роли и признание коллег

Владимир Сычев: от "Ералаша" до звёздных ролей в кино

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Карьера Владимира Сычева началась с киножурнала "Ералаш", где он запомнился зрителям в сюжете "Бразильская система". Борис Грачевский разглядел в озорном мальчишке талантливого артиста и не ошибся.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Владимира Сычёва

Сегодня у Сычева 134 работы в кино. Он сыграл в таких известных картинах, как "Бумер", "Дальнобойщики", "Физрук", "Гранд" и других. Несмотря на популярность, Сычев не знает, что такое звездная болезнь. Он настолько приятный в общении, что коллеги по съемочной площадке легко становятся его друзьями, среди которых и Дмитрий Нагиев. Сотрудничество с Нагиевым никак не отразилось на поведении Сычева.

Он отмечает, что в жизни важно твердо стоять на ногах, поскольку успех может быть временным. 53-летний артист благодарен всем, с кем работал, и особенно признателен Борису Грачевскому за шанс сыграть в "Ералаше".