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Суд США прекратил дело против Алека Болдуина о непредумышленном убийстве

Дело против Алека Болдуина закрыто: актера оправдали в суде

1:40
Шоу-бизнес

Суд в США прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает газета The New York Times (NYT). Судья Мэри Марлоу Соммер объяснила это решение тем, что сторона обвинения утаила ключевые доказательства от защиты.

Дело против Алека Болдуина закрыто: актера оправдали в суде
Фото: openverse.org by Own work, CC BY-SA 3.0

Адвокат актера Люк Никас заявил, что боевые патроны, представленные прокурорами, были отнесены к другому делу. Криминалистка, принявшая улику, пояснила, что патроны отличались от тех, что были обнаружены на месте преступления. Однако при доставке патронов в зал суда выяснилось, что некоторые из них имеют сходство с обнаруженными на съемочной площадке. Услышав вердикт суда, Болдуин не смог сдержать слез и обнял свою супругу Хилари. В случае признания его виновным, актеру грозило бы до 18 лет лишения свободы.

Ранее жюри присяжных в суде Нью-Мексико признало специалиста по оружию Ханну Гутьерес-Рид виновной в непредумышленном убийстве Хатчинс, приговорив ее к 18 месяцам тюремного заключения.

Оператор Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года, когда Болдуин случайно выстрелил из пистолета, убив ее и ранив режиссера Джоэла Соусу. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, а лишь взвел и отпустил курок, следуя указаниям Хатчинс, которая выстраивала кадр. Пистолет должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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