Джордж Клуни сомневается в шансах демократов с Джо Байденом на выборах

Джордж Клуни призвал Джо Байдена покинуть предвыборную гонку

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудский актер Джордж Клуни призвал главу Белого дома Джо Байдена покинуть предвыборную гонку в колонке для The New York Times. Клуни, поддерживающий Демократическую партию США, выразил сомнения в шансах демократов на победу в президентских выборах с Байденом. Актер также усомнился, что в случае победы Байдена демократы смогут оказаться в большинстве в Конгрессе.

Фото: openverse.org by csztova, CC BY 2.0

По его словам, это мнение разделяют все сенаторы, конгрессмены и губернаторы, с которыми он говорил в частном порядке, несмотря на их публичные заявления. Клуни подчеркнул, что для Демократической партии важно выбрать кандидата, который сможет объединить избирателей и увеличить шансы на успех как в президентских выборах, так и в выборах в Конгресс.

В своей колонке он отметил, что нынешняя политическая ситуация требует решительных действий и изменения стратегии, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность и успех партии.