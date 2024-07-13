Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске и их расставании

Кирилл Андреев раскрыл причины расставания с Жанной Фриске

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вокалист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с певицей Жанной Фриске и назвал причины их расставания в документальном фильме, посвященном артистке, который вышел на YouTube-канале "МузТВ".

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Кирилла Андреева @kirillandreev71

Андреев отметил, что их отношения осложнились из-за гастролей и съемок, что делало совместное существование двух артистов в одном пространстве очень сложным.

Несмотря на то, что в российском шоу-бизнесе есть пары, которые успешно сохраняют отношения на протяжении длительного времени, у Андреева и Фриске этого не получилось. После расставания он не поддерживал отношения с певицей.