Вокалист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с певицей Жанной Фриске и назвал причины их расставания в документальном фильме, посвященном артистке, который вышел на YouTube-канале "МузТВ".
Андреев отметил, что их отношения осложнились из-за гастролей и съемок, что делало совместное существование двух артистов в одном пространстве очень сложным.
Несмотря на то, что в российском шоу-бизнесе есть пары, которые успешно сохраняют отношения на протяжении длительного времени, у Андреева и Фриске этого не получилось. После расставания он не поддерживал отношения с певицей.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.