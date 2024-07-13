Судебная победа Александра Вдовина: конфликт с Тимуром Хайдаровым завершен

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Александр Вдовин выиграл суд против хирурга Тимура Хайдарова

1:15
Шоу-бизнес

В 2017 году врач-хирург Александр Вдовин сделал у Тимура Хайдарова операцию по пластике ягодиц, после которой началось воспаление и нагноение тканей. Вдовин утверждает, что в одной из ягодиц был забыт кусок то ли салфетки, то ли какого-то другого материала, что подтверждают результаты независимой медицинской экспертизы.

Александр Вдовин выиграл суд против хирурга Тимура Хайдарова
Фото: ВК-аккаунт Хайдарова

Адвокат Александр Бенхин, представлявший интересы Хайдарова и его семьи, рассказал, что Вдовин угрожал Тимуру Хайдарову, его жене Светлане и их семье на протяжении всего отпуска в Греции. В ответ представители Хайдарова подали иск к Вдовину на 5 миллионов рублей, обвиняя его в клевете и вымогательстве, утверждая, что Александр требовал 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Накануне стало известно, что Александр Вдовин выиграл суд у Тимура Хайдарова. Адвокат Елена Сенина, представитель Вдовина, сообщила, что они довольны своей работой и планируют подать иск о компенсации вреда здоровью, который Вдовин получил в результате операции, а также заявить судебные расходы, понесенные в этом деле.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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