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Конфликт на шоу "Выжить в Дубае": Виктория Боня и Торнике Квитатиани столкнулись лицом к лицу

Виктория Боня перессорилась со всеми на шоу "Выжить в Дубае"

0:55
Шоу-бизнес

Атмосфера на шоу "Выжить в Дубае" с каждой неделей становится все напряженнее. Участники продолжают конфликтовать и грубить друг другу. В новой серии произошел конфликт между Викторией Боней и Торнике Квитатиани. Виктория обвинила сокомандников в слабости, утверждая, что мужчины лишь притворяются сильными, а на самом деле трусливы.

Виктория Боня перессорилась со всеми на шоу "Выжить в Дубае"
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Торнике Квитатиани ответил на обвинения, подчеркнув, что борьба идет за 10 миллионов рублей, и он намерен выиграть ради своей семьи, даже если это требует отказа от джентльменского поведения.

44-летняя Виктория успела перессориться со всеми возможными участниками. У нее сложились напряженные отношения с Надеждой Сысоевой, Сашей Стоуном, Оксаной Самойловой и Джиганом. Она также поругалась с Анной Седоковой, которая появилась в одной из серий.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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