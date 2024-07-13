Конфликт на шоу "Выжить в Дубае": Виктория Боня и Торнике Квитатиани столкнулись лицом к лицу

Виктория Боня перессорилась со всеми на шоу "Выжить в Дубае"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Атмосфера на шоу "Выжить в Дубае" с каждой неделей становится все напряженнее. Участники продолжают конфликтовать и грубить друг другу. В новой серии произошел конфликт между Викторией Боней и Торнике Квитатиани. Виктория обвинила сокомандников в слабости, утверждая, что мужчины лишь притворяются сильными, а на самом деле трусливы.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Торнике Квитатиани ответил на обвинения, подчеркнув, что борьба идет за 10 миллионов рублей, и он намерен выиграть ради своей семьи, даже если это требует отказа от джентльменского поведения.

44-летняя Виктория успела перессориться со всеми возможными участниками. У нее сложились напряженные отношения с Надеждой Сысоевой, Сашей Стоуном, Оксаной Самойловой и Джиганом. Она также поругалась с Анной Седоковой, которая появилась в одной из серий.