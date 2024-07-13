Автор хита "Владимир Путин — молодец!" засудил Даню Милохина: блогер должен 400 тысяч рублей

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Автор песни "Владимир Путин — молодец!" выиграл суд против Дани Милохина

1:07
Шоу-бизнес

Суд Оренбурга рассмотрел иск автора песни "Владимир Путин — молодец!" Олега Лихачева к блогеру Дане Милохину, который в 2020 году использовал эту композицию в своем видеоролике.

Автор песни "Владимир Путин — молодец!" выиграл суд против Дани Милохина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Лихачев потребовал компенсацию в размере 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Суд вынес заочное решение в пользу Лихачева, так как ни Милохин, ни его представители не явились на заседание.

Лихачев пояснил, что Милохин был уведомлен о судебном процессе и знал о претензиях заранее. По словам Лихачева, он предлагал Милохину сотрудничество и даже предложил совместно создать ремикс или клип на песню "Владимир Путин — молодец" для восстановления репутации Милохина, но не получил отклика, сообщает "Московский Комсомолец".

Лихачев также отметил, что ему было бы выгоднее получить компенсацию в денежной форме, так как он ожидает пополнение в семье. Однако он все еще считает, что совместный проект с Милохиным мог бы быть полезен для обеих сторон.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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