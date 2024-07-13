Автор хита "Владимир Путин — молодец!" засудил Даню Милохина: блогер должен 400 тысяч рублей

Суд Оренбурга рассмотрел иск автора песни "Владимир Путин — молодец!" Олега Лихачева к блогеру Дане Милохину, который в 2020 году использовал эту композицию в своем видеоролике.
Лихачев потребовал компенсацию в размере 400 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Суд вынес заочное решение в пользу Лихачева, так как ни Милохин, ни его представители не явились на заседание.
Лихачев пояснил, что Милохин был уведомлен о судебном процессе и знал о претензиях заранее. По словам Лихачева, он предлагал Милохину сотрудничество и даже предложил совместно создать ремикс или клип на песню "Владимир Путин — молодец" для восстановления репутации Милохина, но не получил отклика, сообщает "Московский Комсомолец".
Лихачев также отметил, что ему было бы выгоднее получить компенсацию в денежной форме, так как он ожидает пополнение в семье. Однако он все еще считает, что совместный проект с Милохиным мог бы быть полезен для обеих сторон.
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