Звёздный хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину, который жаловался на неудачную операцию

Хирург Тимур Хайдаров проиграл суд Александру Вдовину

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Конфликт между Тимуром Хайдаровым и Александром Вдовиным возник в июле 2023 года на фоне "силиконового скандала".

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Александр Вдовин, челюстно-лицевой хирург, раскрыл свою историю: в 2017 году Хайдаров провёл ему операцию по увеличению ягодиц, после которой начались осложнения. Вдовин утверждал, что в одной из ягодиц был оставлен инородный предмет, приложив результаты медицинской экспертизы в качестве доказательства.

Адвокат Александр Бенхин, представлявший интересы Хайдарова, заявил, что Вдовин угрожал Хайдарову и его семье во время их отпуска в Греции, заваливая их голосовыми сообщениями с угрозами. Жена Тимура даже боялась возвращаться из отпуска. Хайдаров подал иск к Вдовину на 5 млн рублей за клевету и вымогательство, утверждая, что Вдовин требовал 10 млн рублей в качестве компенсации, сообщает "Комсомольская Правда".

Несколько месяцев спустя стало известно, что представители адвокатского бюро "Елена Сенина и партнеры", представлявшие интересы Вдовина, выиграли суд. Адвокаты Хайдарова не смогли доказать, что он не причинил вреда Вдовину, предоставляя справки и медицинские документы. Мещанский суд отказал Хайдарову в иске. Елена Сенина заявила, что они довольны своей работой и намерены подать иск о компенсации вреда здоровью Вдовина, а также взыскать судебные расходы.