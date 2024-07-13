Алле Пугачёвой придётся подождать правнуков: Никита Пресняков не планирует заводить детей

Стали известны семейные планы Никиты Преснякова

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Пресняков, музыкант и внук Аллы Пугачёвой, не торопится обзаводиться детьми, рассказала его вторая бабушка, солистка группы "Самоцветы" Елена Преснякова, на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

Она считает, что многие современные молодые люди придерживаются таких же взглядов. Преснякова отметила, что Никита не собирается возвращаться в Россию, поскольку "здесь на него набросятся", сообщает News.Ru. Хотя он скучает по Родине, его планы связаны с карьерой в США. Елена Преснякова также опровергла слухи о недавнем визите Никиты в Россию.