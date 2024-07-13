Алле Пугачёвой придётся подождать правнуков: Никита Пресняков не планирует заводить детей

Никита Пресняков, музыкант и внук Аллы Пугачёвой, не торопится обзаводиться детьми, рассказала его вторая бабушка, солистка группы "Самоцветы" Елена Преснякова, на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Она считает, что многие современные молодые люди придерживаются таких же взглядов. Преснякова отметила, что Никита не собирается возвращаться в Россию, поскольку "здесь на него набросятся", сообщает News.Ru. Хотя он скучает по Родине, его планы связаны с карьерой в США. Елена Преснякова также опровергла слухи о недавнем визите Никиты в Россию.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.