Звезда "Кривого зеркала" вынес приговор эстрадному юмору в России

Бывший участник известной юмористической программы "Кривое зеркало" Николай Бандурин выразил озабоченность по поводу будущего эстрадного юмора.
Он заявил, что традиционный эстрадный актерский юмор вымирает и происходит это очень быстро. Бандурин отметил, что в настоящее время нет учебных заведений, которые готовили бы эстрадных артистов, и молодые люди могут попасть в юмор только через КВН или стендап, сообщают "Аргументы и Факты".
Ранее известный российский артист Евгений Петросян также высказал мнение о том, что юмор скоро исчезнет.
Растения, посеянные в середине лета, успевают укрепиться и развить сильную корневую систему до наступления холодов.