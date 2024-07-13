Звезда "Кривого зеркала" вынес приговор эстрадному юмору в России

Юморист Николай Бандурин заявил о вымирании эстрадного юмора

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник известной юмористической программы "Кривое зеркало" Николай Бандурин выразил озабоченность по поводу будущего эстрадного юмора.

Фото: Kremlin.ru by Пресс-служба президента Российской Федерации, CC BY 3.0

Он заявил, что традиционный эстрадный актерский юмор вымирает и происходит это очень быстро. Бандурин отметил, что в настоящее время нет учебных заведений, которые готовили бы эстрадных артистов, и молодые люди могут попасть в юмор только через КВН или стендап, сообщают "Аргументы и Факты".

Ранее известный российский артист Евгений Петросян также высказал мнение о том, что юмор скоро исчезнет.