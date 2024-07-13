Ким Кардашьян заметили на свадьбе сына самого богатого человека Индии: мероприятие обойдётся в $600 млн

Ким Кардашьян приехала на свадьбу самых богатых людей в Индии

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская звезда Ким Кардашьян приехала на свадьбу 29-летнего Ананта Амбани, наследника миллиардера Мукеша Амбани, и его 29-летней невесты Радики Мерчант, которая прошла в Мумбае.

Фото: Openverse by Eva Rinaldi Celebrity Photographer, CC BY-SA 2.0

По данным Daily Mail, на мероприятии присутствовали бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Тони Блэр, премьер-министр Индии Нарендра Моди и актриса Приянка Чопра с мужем. В прессе эту пару уже прозвали "Виндзорами Индии", а их свадьба обойдется более чем в $600 млн.

Анант — сын самого богатого человека Индии, а Радика — дочь миллионера, что объясняет их не беспокойство о стоимости мероприятия.

Кардашьян прибыла на свадьбу в красном сари вместе с сестрой Хлоей и дополнила свой образ многослойными бриллиантовыми ожерельями и бриллиантовой подвеской на лбу.