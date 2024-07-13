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Прохор Шаляпин развеял слухи об алкоголизме Ольги Бузовой

Прохор Шаляпин заступился за Ольгу Бузову

0:54
Шоу-бизнес

Ольга Бузова в последние годы периодически сталкивается с обвинениями в злоупотреблении алкоголем. Прохор Шаляпин решил прокомментировать эти слухи.

Прохор Шаляпин заступился за Ольгу Бузову
Фото: wikimedia.org by Окрас, CC BY-SA 4.0

Ранее он скептически отзывался о музыкальных талантах Ольги, но признавал её заслуги, отмечая, что для достижения такого успеха требуется трудолюбие и поддержка, например, от Газпрома и ТНТ.

Прохор не верит слухам о злоупотреблении алкоголем, считая, что в плотном графике звезды на это нет времени. Он подчеркнул, что Бузова — трудоголик, работающий без отдыха, что влияет и на её личную жизнь, неудачи в которой он связывает с её загруженностью. После развода с Дмитрием Тарасовым она не смогла создать семью, но, по словам Шаляпина, это не из-за отсутствия желающих быть с ней, а из-за её занятости.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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