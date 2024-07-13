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Брухунова раскрыла детали своего путешествия с Петросяном и сыном Ваганом: давно не могла себе позволить

Татьяна Брухунова рассказала подробности о своём отдыхе с Петросяном

1:12
Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, в какой точки семейного путешествия она находится.

Татьяна Брухунова рассказала подробности о своём отдыхе с Петросяном
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото с палубы яхты, на которой она путешествует с мужем Евгением Петросяном и сыном Ваганом.

Татьяна поделилась своим разочарованием, так как шторм не дал им пришвартоваться у острова Кижи. Семья юмориста лишилась возможности полюбоваться памятниками древнерусской деревянной архитектуры.

Жена Петросяна отметила, что не стала предаваться печали.

"Было решено провести время с пользой для души и тела. А именно: посвятить день ничегонеделанию! Как давно я не могла себе это позволить. Весь день провели на палубе. Грелись на солнышке, вкусно ели, смотрели кино", — написала Брухунова под снимками.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян с женой и сыном отправились в путешествия по рекам и каналам Ленинградской области и соседних регионов.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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