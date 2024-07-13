Брухунова раскрыла детали своего путешествия с Петросяном и сыном Ваганом: давно не могла себе позволить

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, в какой точки семейного путешествия она находится.
Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото с палубы яхты, на которой она путешествует с мужем Евгением Петросяном и сыном Ваганом.
Татьяна поделилась своим разочарованием, так как шторм не дал им пришвартоваться у острова Кижи. Семья юмориста лишилась возможности полюбоваться памятниками древнерусской деревянной архитектуры.
Жена Петросяна отметила, что не стала предаваться печали.
"Было решено провести время с пользой для души и тела. А именно: посвятить день ничегонеделанию! Как давно я не могла себе это позволить. Весь день провели на палубе. Грелись на солнышке, вкусно ели, смотрели кино", — написала Брухунова под снимками.
Ранее сообщалось, что Евгений Петросян с женой и сыном отправились в путешествия по рекам и каналам Ленинградской области и соседних регионов.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.