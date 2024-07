Стриженова сообщила о смерти свекрови, народной артистки РФ Любови Стриженовой: лечу на похороны

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками печальной новостью. Ушла из жизни мама режиссёра Александра Стриженова.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman