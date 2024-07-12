Стриженова сообщила о смерти свекрови, народной артистки РФ Любови Стриженовой: лечу на похороны

Екатерина Стриженова рассказала о смерти мамы своего мужа

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками печальной новостью. Ушла из жизни мама режиссёра Александра Стриженова.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman

Екатерина Стриженова опубликовала в "Инстаграме"* фото со свекровью, народной артисткой России Любовью Стриженовой.

Екатерина Стриженова отметила, что свекровь её сразу приняла и всегда поддерживала, помогая воспитывать детей. Звезда ТВ рассказала, что она прекрасно уживалась со свекровью под одной крышей. Любовь Васильевна, по её словам, одобряла работу Екатерины на телевидении.

Любовь Стриженова 50 лет проработала во МХАТе им. Горького, а потом приняла постриг и стала монахиней, вознося молитвы за наступление мира.

"Сегодня в Красноярске последний спектакль и сразу после, первым рейсом, лечу на похороны", — объяснила Екатерина.

Ранее Екатерина Стриженова показала дочь, выпускницу МГИМО.

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