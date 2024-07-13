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Эксперт Эльдар Муртазин объяснил, почему YouTube в России обречён на смерть

Эксперт Муртазин заявил, что YouTube в России умирает

0:55
Шоу-бизнес

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, какая незавидная судьба ожидает видеохостинг YouTube в России.

Эксперт Муртазин заявил, что YouTube в России умирает
Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Эльдар Муртазин объяснил, что YouTube не сознательно снизил скорость воспроизведения и качество видео в России. Это стало результатом устаревания оборудования.

Ранее сообщалось, что россияне лишатся доступа к YouTube по техническим причинам.

"У компании оно просто умирает. Корпорация не платит за нынешние сервера, не ставит новые. Кеширующие сервера Google два года не обновляются, поэтому их услуга теряет качество", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва"

Он отметил, что такая перспектива ожидает и другие сервисы Google в России.

Ускорить работу YouTube россиянам, по словам аналитика, не позволит даже смена тарифного плана.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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