Эксперт Эльдар Муртазин объяснил, почему YouTube в России обречён на смерть

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, какая незавидная судьба ожидает видеохостинг YouTube в России.
Эльдар Муртазин объяснил, что YouTube не сознательно снизил скорость воспроизведения и качество видео в России. Это стало результатом устаревания оборудования.
Ранее сообщалось, что россияне лишатся доступа к YouTube по техническим причинам.
"У компании оно просто умирает. Корпорация не платит за нынешние сервера, не ставит новые. Кеширующие сервера Google два года не обновляются, поэтому их услуга теряет качество", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва"
Он отметил, что такая перспектива ожидает и другие сервисы Google в России.
Ускорить работу YouTube россиянам, по словам аналитика, не позволит даже смена тарифного плана.
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